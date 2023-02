La Jesina butta via la vittoria: il Valdichienti pareggia all’ultimo

VALDICHIENTI PONTE

2

JESINA

2

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Rossi; Pigini, Albanese, Di Molfetta, Tombolini; Omiccioli, Lattanzi A. (22’ st Sopranzetti), Sfasciabasti; Triana, Del Brutto (12’ st Cisbani), Zira (12’ st Passewe). In panchina Cingolani, Alessandrini, Calcabrini, Morresi, Lattanzi S., Mazzieri. All. Bolzan.

JESINA (4-3-3): Sansaro; Martedì, Dentice (38’ st Re), Belfiore, Grillo; Jachetta (20’ st Monachesi), Borgese (42’ st Garofoli), Giovannini Lu. (32’ st Campana); Giovannini Li. (38’ st Cameruccio), Iori, Nazzarelli. In panchina: Minerva, Campomaggio, Sampaolesi, Dolmetta. All. Strappini.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: 11’ pt Del Brutto, 20’ pt Iori, 35’ st (aut) Pigini, 49’ st Albanese.

Quattro gol e un punto a testa tra Valdichienti Ponte e Jesina. Secondo risultato utile di fila per i leoncelli che tornano a muovere la classifica anche lontano dal Carotti dopo il ko di Castelfidardo. "Dobbiamo ritornare a fare punti in trasferta, sono quelli che fanno la differenza" aveva detto nell’immediata vigilia mister Strappini che sperava nel successo. E in effetti la Jesina va vicina al colpaccio solo che non fa i conti con Albanese che proprio in pieno recupero riprende i biancorossi anticipando di testa Sansaro intento all’uscita dopo un lancio di Tombolini. Pronti via, la partita regala subito emozioni. Dopo una decina di minuti il Valdichienti Ponte passa in vantaggio con Del Brutto che non sbaglia su servizio di Triana. La risposta ospite non si fa attendere visto che al 20’ Iori pareggia subito i conti servito da Lion Giovannini a seguito di un calcio d’angolo. Nella ripresa la Jesina mette il muso avanti grazie a un’autorete di Pigini dopo una conclusione di esterno, da posizione defilata, di Monachesi. Sembra fatta per la Jesina, ma non è così perché in pieno recupero arriva la doccia fredda per i giocatori di Strappini. Finisce 2-2.

Oggi le altre sfide con l’Osimana che scende sul campo della capolista Atletico Ascoli senza Bambozzi fermato dal giudice sportivo. Al Mancini si gioca Castelfidardo-Marina con i padroni di casa che non potranno contare su Ruiz squalificato. Il Fabriano Cerreto ospita la Sangiustese in cerca del riscatto dopo la sconfitta di Macerata.