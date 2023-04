La Jesina cambia allenatore e... squadra

Il campionato rocambolesco della Jesina vive il suo ultimo atto. Via Michele di Ruscio, che ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Jesina Calcio: sulla panchina leoncella siederà - per l’ultima di campionato del 30 aprile con l’Osimana Simone Strappini, fratello maggiore di Marco il tecnico di Filottrano che aveva guidato, con apprezzabili risultati peraltro, la formazione biancorossa nelle ultime tre stagioni. La società ha poi comunicato che "farà affidamento sui propri tesserati. Un cambio di passo fatto con amarezza ma a questo punto necessario". Giocheranno i giovani jesina, non i giocatori arrivati da altre squadre. Alla base della decisione di Di Ruscio la pesante sconfitta dell’ ultimo turno, un eloquente, e sconfortante, 4 a 1 incassato sul campo di Montegranaro ad opera della Sangiustese formazione da sempre impegnata nella lotta per evitare la retrocessione. Una sconfitta amara, senza attenuanti, maturata al termine di una gara giocata in superiorità numerica per oltre un’ora dopo l’espulsione dell’ex Proesmans. A un turno dalla conclusione del campionato più deludente degli ultimi anni, viste le premesse e le ambizioni della vigilia – ma non va dimenticata la spietata concorrenza di almeno altre sei, sette formazioni altrettanto ambiziose in un campionato decisamente livellato verso l’alto - in casa jesina ci si interroga sulle cause che, dopo un girone di andata (più o meno) nelle aspettative (dieci risultati utili consecutivi e presenza stabile in zona play off) hanno determinato la netta inversione di tendenza della parte finale di stagione.

Sei punti (una vittoria tre pareggi, quattro sconfitte) nelle ultime otto partite costate la retrocessione dal 4’ posto all’indomani del golpe di Fossombrone della 25’ giornata alla attuale 9’ posizione esclusa, ahimè, da ogni possibilità di riagganciare il treno della post season. I punti interrogativi toccano questioni squisitamente tecniche: come puoi pensare di vincere un campionato con la terza peggior difesa del girone (36 subiti in 29 gare) ? Ci sono poi questioni altrettanto performanti, di ordine mentale e caratteriale – uno spogliatoio, stando al malcontento e alla voci della tifoseria, non proprio unito, troppi solisti, troppi galli a cantare. In attesa di sapere quale sarà il futuro di squadra e società – inevitabile pausa di riflessione e comprensibile delusione per il presidente Chiarotti e il d.g. Amici – non resta che chiudere nella maniera più dignitosa possibile una stagione che, dopo il cambio di tre allenatori, potrebbe ancora riservare sorprese. Non escluso il ricorso a qualche drastica decisione a livello di rosa puntando l’attenzione verso le forze fresche e sicuramente più che motivate dei giovani del vivaio. Un’opportunità, perché no, anche per Simone Strappini e per il suo gruppo Juniores. Perché con l’aria che tira (di soldi, parliamo, eh) chi dice che la prossima non possa, meglio non ‘debba’ essere una Jesina tutta made in Jesi.

Gianni Angelucci