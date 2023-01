La Jesina ci prova nella tana della capolista

Domani ripartirà l’Eccellenza per la prima del nuovo anno che coincide anche con la prima giornata del girone di ritorno. Per la Jesina un fine e un inizio d’anno con esami importanti. Sempre in viaggio la formazione leoncella che prima di Natale ha colto un punto sofferto dal derby del Diana contro l’Osimana. Domani invece i biancorossi di Strappini scenderanno ad Ascoli per affrontare la prima della classe, quell’Atletico che all’andata non andò oltre lo 0-0 sul campo jesino. "E’ subito una partita importante, una verifica che però viene al momento giusto. Saremo pronti" attacca mister Marco Strappini. Ancor di più dopo l’arrivo nel gruppo dell’esterno d’attacco Lion Giovannini, classe 1995, un ex domani, visto che l’anno passato ha indossato proprio la maglia dell’Atletico Ascoli. "Non posso che essere soddisfatto per il mercato di dicembre - continua l’allenatore della Jesina -. Abbiamo mantenuto la rosa e in più si è aggiunto un Giovannini che ha delle qualità tecniche fuori dal comune. Spero poi di recuperare quanto prima gli infortunati come Monachesi, Sampaolesi e Mazzarini tra gli altri".

In attesa la Jesina vorrà continuare a muovere la classifica, un po’ come l’Osimana (che durante la sosta ha ingaggiato in attacco Ruibal e a centrocampo Scheffer), con entrambe le squadre appaiate al sesto posto in classifica. I giallorossi riceveranno la visita del Porto Sant’Elpidio, ultimo, una squadra uscita però rinforzata dal mercato di riparazione con gli arrivi prima di Titone e poi di Sarr (ma anche di Cernetti). Un avversario da prendere con le molle anche perché si ricomincia dopo tre settimane di sosta. Il Porto è alla ricerca della prima vittoria in campionato. Come il Marina, penultimo, che ha pareggiato prima di Natale a Macerata e che scende a Montegranaro per affrontare una Sangiustese che dopo tre risultati utili di fila si è congedata dal girone di andata con una sconfitta. In casa Marina parlano di una "partita fondamentale", con i ragazzi di Fenucci che vorranno vendicare la sconfitta dell’andata.

Voglia di risalire anche nel Fabriano Cerreto che ospiterà la Forsempronese con l’intenzione di confermarsi vincente dopo il successo pre natalizio contro il Castelfidardo. Con un Simone Bezziccheri in più. Un attaccante, classe 1993, a disposizione di mister Destro. Quest’ultimo ritroverà, ma come avversario, Marcantognini (portiere della Forsempronese) che ha avuto come suo giocatore qualche anno fa nella Fermana in C con tanto di accesso ai playoff. Altri tempi. Lo sa bene un Castelfidardo che non sta vivendo di sicuro uno dei momenti migliori. La formazione fidardense ha registrato negli ultimi giorni più partenze che arrivi e domani scenderà su un campo insidioso come quello dell’Atletico Azzurra Colli.

Domani (ore 14:30): Atletico Azzurra Colli-Castelfidardo (ore 15), Atletico Gallo-Maceratese, Atletico Ascoli-Jesina, Fabriano Cerreto-Forsempronese, Montefano-Chiesanuova, Osimana-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Marina, Valdichienti Ponte-Urbino. Classifica: Atletico Ascoli 30; Valdichienti Ponte 28; Montefano 26; Forsempronese e Urbino 25; Osimana, Atletico Azzurra Colli e Jesina 24; Atletico Gallo 23; Chiesanuova e Sangiustese 19; Maceratese 17; Castelfidardo e Fabriano Cerreto 13; Marina 6; Porto Sant’Elpidio 3.

Michele Carletti