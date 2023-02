La Jesina delude, Strappini amaro: "Sono mancate tante cose"

La delusione della quinta giornata di ritorno in Eccellenza, per le nostre squadre, è sicuramente la Jesina. Un turno che vede sorridere le pretendenti alla salvezza e rammaricarsi, per demeriti propri, quelle invece che sognano la quarta lettera dell’alfabeto. Prendi la Jesina. Soccombe a Castelfidardo nel derby. Prova opaca per la squadra di Strappini. I tifosi biancorossi - che non sono mancati neanche al Mancini - si aspettavano conferme dopo il 3-0 al Montefano. Tutt’altro. Anche se meriti e tanti al Castelfidardo. Mister Giuliodori vince il derby tutto filottranese con il collega Strappini. La formazione fidardense gioca una partita dove grinta, voglia e cuore non mancano. "Una prova maiuscola, eccezionale da parte dei miei ragazzi sotto tutti gli aspetti - fa sapere Giuliodori -. D’altronde se prendi tre punti contro una squadra del genere devi essere quasi perfetto e lo siamo stati. Merito dei ragazzi scesi in campo con l’atteggiamento giusto, senza concedere quasi niente. Stanno raccogliendo il lavoro che stiamo facendo da inizio stagione"’. Con un centrocampista, Crescenzi, che ha il vizio del gol. Non è un caso che Giuliodori l’abbia spostato più avanti. "Ha tecnica e gamba, all’occorrenza poteva dare una mano anche a centrocampo per mantenere la squadra corta e non concedere spazi alla Jesina". Detto e fatto in casa fidardense, un po’ meno in quella Jesina dove "abbiamo sofferto la loro aggressività che peraltro conoscevamo - dice Strappini -. Sono mancate tante cose, loro sono stati più pronti sulle seconde palle, più bravi in certe situazioni".

Rammarichi che non mancano neanche in casa Osimana. Se si vuol puntare al podio non si può dilapidare un doppio vantaggio (grazie ai guizzi di Buonaventura e al primo in giallorosso del giovane argentino Scheffer) in un tempo anche se le attenuanti non mancano con gli acciacchi che pesano prima e durante la partita (Scheffer e Buonaventura costretti a uscire nello scorcio iniziale del secondo tempo, per Calvigioni infortunio al gomito nel primo tempo, Mingiano in panchina per onor di firma). Bicchiere mezzo vuoto nella truppa di Mobili, pieno invece in casa Fabriano Cerreto che ha centrato il tris vincente in una settimana, due giorni fa stendendo addiritturaun Gallo d’alta classifica. "Vittoria fondamentale per i ragazzi firmata dal solito Simone Bezziccheri. Tre punti che ci portano a -1 dalla zona salvezza diretta" fanno sapere dai cartai. Un punto che dà fiducia e morale al Marina quello preso sul campo di una big come l’Atletico Azzurra Colli. Ricomincia con il piede giusto l’avventura di mister Giorgini anche se la classifica non sorride.