La Jesina gioca d’anticipo, big match Osimana

Due anticipi nella settima giornata di ritorno dell’Eccellenza. La Jesina scende oggi al comunale di Villa San Filippo di Monte San Giusto per affrontare un Valdichienti Ponte che sembra in netta ripresa. Per la formazione di Bolzan due vittorie nel giro di tre giorni: da quella di domenica in campionato in casa dell’Osimana ottenuta con un rigore nel primo tempo e un’autorete nella ripresa all’altra conquistata di misura mercoledì in Coppa Italia, in casa, nell’andata degli ottavi di finale nazionali contro il Branca (oggi si anticipa in campionato perché mercoledì il Valdichienti giocherà il ritorno di Coppa in Umbria). Ma anche la Jesina è reduce dal successo in campionato contro l’Urbino ed è alla ricerca della continuità dopo l’ultimo ko in trasferta a Castelfidardo. "Ci attende un avversario di grande valore come sta dimostrando il Valdichienti Ponte di essere in campionato e coppa. Lo sappiamo che è una trasferta difficile, ostica, ma più che all’avversario dovremo pensare soprattutto a noi stessi - il pensiero di Marco Strappini, allenatore della Jesina -. Dobbiamo ritornare a fare punti in trasferta, perché poi sono quelli che fanno la differenza"’. Soprattutto la Jesina vorrà ritrovare la vittoria lontano dal Carotti che manca da inizio novembre. Nonostante il cammino in trasferta non proprio idilliaco, la formazione leoncella nell’ultima giornata è rientrata in zona playoff in una classifica comunque molto corta. L’altro anticipo odierno è tra Azzurra Colli e Maceratese. Il resto dell’Eccellenza protagonista domani con l’Osimana che scenderà sul campo della capolista Atletico Ascoli. Al Velodromo Monticelli i giallorossi dovranno ricominciare quell’inseguimento ai playoff (distanti una lunghezza) che sono l’obiettivo della squadra di Mobili, ma bisognerà cambiare marcia in attacco e registrare la difesa visto che domenica si è fatta sentire l’assenza di Fermani. Punti salvezza in palio a Castelfidardo dove sarà di scena il Marina. I biancoverdi vorranno continuare nel momento magico anche se non sarà facile contro un Marina che ha fermato nelle ultime due uscite prima l’Azzurra Colli e poi il Montefano. Il Fabriano Cerreto, sul proprio campo, proverà a rialzarsi contro una Sangiustese reduce dal colpaccio in casa del Gallo.

Il programma. Eccellenza, settima giornata di ritorno (ore 15). Oggi: Valdichienti Ponte-Jesina, Atletico Azzurra Colli-Maceratese. Domani: Atletico Ascoli-Osimana (ore 14:30), Castelfidardo-Marina, Chiesanuova-Forsempronese, Fabriano Cerreto-Sangiustese, Urbino-Porto Sant’Elpidio, Montefano-Atletico Gallo. Classifica: Atletico Ascoli 41; Atletico Azzurra Colli 36; Forsempronese e Montefano 35; Jesina 34; Osimana e Atletico Gallo 33; Valdichienti Ponte 32; Urbino 30; Sangiusese 29; Maceratese 26; Castelfidardo 25; Chiesanuova 23; Fabriano Cerreto 22; Marina 8; Porto Sant’Elpidio 4.