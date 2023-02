La Jesina si affida al bomber Iori per vincere con il Chiesanuova

"Il Chiesanuova ha fame di punti? Noi ne abbiamo ancora di più per quelli che sono i nostri obiettivi". Mister Marco Strappini cerca di caricare la squadra in vista dell’impegno odierno della sua Jesina contro il Chiesanuova. Di fronte i due bomber del campionato assieme a Minnozzi (Atletico Ascoli): Iori per i leoncelli, Tittarelli per gli ospiti, tutti e tre a quota 11 centri. Per la Jesina affamata di punti playoff la prima di due partite casalinghe da sfruttare appieno (nella prossima al Carotti arriverà il Marina). Al Diana si gioca il derby Osimana-Fabriano Cerreto. Come a Jesi i senza testa a caccia di punti per l’alta classifica, mentre il Fabriano Cerreto per uscire dalla zona calda della classifica. Dove, in quest’ultima, stazionano anche Castelfidardo (salirà a Fossombrone) e Marina (riceverà l’Urbino).

Eccellenza, ottava giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Porto Sant’Elpidio-Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo-Atletico Ascoli, Forsempronese-Castelfidardo, Jesina-Chiesanuova, Marina-Urbino, Osimana-Fabriano Cerreto, Maceratese-Montefano, Sangiustese-Valdichienti Ponte.

Classifica: Atletico Ascoli 42; Atletico Azzurra Colli 37; Forsempronese e Montefano 36; Jesina 35; Osimana e Atletico Gallo 34; Valdichienti Ponte e Urbino 33; Sangiustese 30; Maceratese 27; Castelfidardo 25; Chiesanuova 24; Fabriano Cerreto 23; Marina 11; Porto Sant’Elpidio 4.