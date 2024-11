La Jesina sta alla finestra

Tutte in campo oggi nel girone A di Promozione, meno la Jesina di scena domani a Pergola. Con l’intento di tornare alla vittoria dopo il passo falso, solo un punto, preso in casa contro il Lunano, sei giorni fa, anche se la Pergolese sta attraversando un bel periodo, reduce da cinque risultati positivi. Ma la Jesina, vicecapolista solitaria del girone, dovrà osare, per non perdere ulteriore terreno dal primo posto o magari cercare di riagguantarlo. Potrebbe essere l’occasione giusta per la formazione di Omiccioli visto che la capolista Fermignanese, avanti di tre lunghezze rispetto ai biancorossi, oggi è attesa a Castelfidardo. Contro una Vigor che nelle ultime sei partite ha raccolto dodici punti e che in casa ha perso solo una volta, a inizio stagione. Trasferta difficile anche per il Marina, quinto, sul campo del Tavullia Valfoglia, terzo, distante tre punti. Vuol continuare la risalita anche un Moie Vallesina che nelle ultime due uscite ha colto bottino pieno e che salirà sul campo del Villa San Martino per centrare il tris vincente. Nel Maceratese, ad Appignano, viaggia una Biagio Nazzaro Chiaravalle che si aspettava sicuramente di più dei due punti presi nelle due sfide casalinghe di fila. Non potrà continuare a sbagliare il Barbara Monserra contro il S.Orso (al Comunale di Barbara) per non peggiorare ancora di più quella classifica che non viene mossa dalla formazione di Mancini da tre giornate. Il Sassoferrato Genga che giusto nell’ultima giornata ha riconquistato la vittoria è alla ricerca di un po’ di continuità anche se oggi è atteso da un Vismara che non ha mai perso in stagione e che nelle ultime due uscite casalinghe ha raccolto il massimo. Il programma. Promozione (girone A), decima giornata. Oggi: Appignanese-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Barbara Monserra-S.Orso, Lunano-Gabicce Gradara, Tavullia Valfoglia-Marina, Villa San Martino-Moie Vallesina, Vigor Castelfidardo-Fermignanese, Vismara-Sassoferrato Genga. Domani: Pergolese-Jesina (ore 15). Classifica: Fermignanese 20; Jesina 17; Tavullia Valfoglia 16; Vismara 15; Marina 13; Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina 12; Gabicce Gradara, Biagio Nazzaro Chiaravalle, S.Orso, Villa San Martino e Pergolese 11; Barbara Monserra e Sassoferrato Genga 8; Appignanese e Lunano 7. Prossimo turno: Biagio Nazzaro-Vigor Castelfidardo, Fermignanese-Pergolese, Jesina-Appignanese, Marina-Gabicce Gradara, Moie Vallesina-Lunano, S. Orso-Tavullia Valfoglia, Sassoferrato Genga-Villa S. Martino, Vismara-Barbara Monserra.