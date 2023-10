La Jesina trascinata da Trudo attende il Castelfidardo al Carotti

Un punto separa Jesina e Castelfidardo che si affrontano oggi al Carotti. Leoncelli avanti in classifica, trascinati da un Trudo valore aggiunto dei biancorossi con quattro gol all’attivo. Per il Castelfidardo un banco di prova importante, con i biancoverdi che cercheranno il colpaccio esterno che manca da più di un mese. Sarà derby tutto filottranese in panchina, tra Simone Strappini e Marco Giuliodori.

A Osimo ci sarà il debutto di mister Sauro Aliberti invece sulla panchina dell’Osimana dopo le dimissioni di Senigagliesi. L’Osimana - che avrà un unico risultato davanti, la vittoria, contro la Sangiustese Vp - dovrà fare a meno tra gli altri di Borgese (squalificato) e Labriola (infortunato), con quest’ultimo che affianca Aliberti nella conduzione tecnica della squadra. Anche la curva non fa mancare il proprio sostegno chiamando a raccolta i tifosi allo stadio. "In un momento così delicato e cruciale tornare a sostenere i nostri colori è un imperativo, tutti al Diana osimani!".

Eccellenza, ottava giornata. Oggi (ore 14:30): Chiesanuova-Montefano (ore 15 a Villa San Filippo di Monte San Giusto), Civitanovese-Montegiorgio (ore 15), Jesina-Castelfidardo, Urbino-K Sport Montecchio Gallo, Monturano C.-Tolentino, Osimana-Sangiustese Vp, Maceratese-Montegranaro (ore 15), Urbania-Atletico Azzurra Colli. Classifica: Urbino 18; Civitanovese 15; Urbania 13; Chiesanuova e Montefano 12; Jesina 11; Montecchio, Castelfidardo e Montegranaro 10; Maceratese 8; Osimana 6; Montegiorgio, Monturano, Sangiustese e Tolentino 5; A.A.Colli 2.