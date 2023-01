La Labor se la vede col Monserra

Si gioca oggi anche in Prima Categoria. Due partite in programma, sotto i riflettori, nel girone B per recuperare le sfide non giocate il 9 dicembre per via del maltempo che ha imperversato in regione. Torna in campo la Labor che sabato ha iniziato con il botto il nuovo anno con la vittoria sul campo della Sampaolese. La squadra di Santa Maria Nuova riceverà stasera la visita del Monserra. Per i padroni di casa l’obiettivo è la vittoria per agganciare proprio a quota 18 un Monserra che ha fermato sabato sul pari, in trasferta, la vice capolista Castelfrettese. Nell’altra sfida in programma nel tardo pomeriggio voglia di riscatto sia per Sampaolese che per il Sassoferrato Genga, entrambe sconfitte nel fine settimana. In un turno, il penultimo del girone di andata, dove la capolista Filottranese con la vittoria di domenica sul Borgo Minonna ha portato a tre i punti di vantaggio sulla seconda (Castelfrettese). In fondo si procede a piccoli passi con il pari tra Colle 2006 e Villa Musone (1-1) e con quello del Loreto che - in casa - non è andato oltre il 2-2 contro il Montemarciano. Il programma dei recuperi. Prima Categoria (12^ giornata). Girone B. Oggi: Sampaolese-Sasoferrato Genga (ore 19), Labor-Monserra (ore 20). Classifica: Filottranese 30; Castelfrettese 27; Castelbellino e Sassoferrato Genga 23; Castelleonese e Chiaravalle 22; Staffolo 21; Borgo Minonna e Sampaolese 20; Monserra 18; Real Cameranese 17; Labor 15; Montemarciano 14; Villa Musone 12; Colle 2006 6; Loreto 2.