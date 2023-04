La Liguria sorride ai Pirates: battuto il San Giorgio Wp

C’erano in ballo punti pesanti nella gara della piscina Lago Figoi di Genova e San Giorgio Wp contro gli Osimo Pirates di Waterpolo che non tradisce le aspettative con le due compagini che si danno battaglia fino all’ultimo pallone. I marchigiani iniziano meglio portandosi sullo 0-2 ma nonostante provino a condurre la partita, passando sempre per primi in vantaggio, vengono puntualmente raggiunti dai liguri. Con le due squadre che giocano quasi esclusivamente a pressing per tutto l’incontro, le reti stentano ad arrivare: Osimo viene colta spesso in azioni d’attacco fallose mentre San Giorgio, mantenuta distante dalla porta dai difensori "senza testa", si affida a conclusioni dalla lunga gittata che sporadicamente impensieriscono il portiere Lorenzo Ricciotti. Come era pronosticabile tutto si decide negli ultimi minuti: all’ennesimo pareggio di San Giorgio, 4-4 su tiro di rigore siglato da Vassallo, i Pirates reagiscono mettendo di nuovo la testa avanti con un lesto tap-in di Andrea Ricciotti su tiro ribattuto ed allungano, a 2 minuti dal termine, con una devastante girata a boa di Forgione (4-6). A 22 secondi dal triplice fischio però, i padroni di casa accorciano le distanze. I giovani di mister Martedì sono bravi a gestire l’ultimo possesso resistendo ai tentativi avversari di conquistare la sfera.