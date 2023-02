La Luciana Mosconi attende la capolista Rieti: "Serve serenità"

C’è ancora tanta amarezza in casa Luciana Mosconi per come è maturata la sconfitta nel derby contro il Matelica, per quel canestro di Bedin non convalidato a fil di sirena, per quella decisione arbitrale che di fatto ha privato la formazione anconetana di due punti. Ma la Luciana Mosconi è anche consapevole del fatto che quel derby avrebbe dovuto vincerlo in precedenza, senza arrivare al tiro dell’ultimo secondo. Sulla sconfitta e sulla necessità di reagire in fretta, in vista della partita di domenica al PalaPrometeo Estra contro la Real Sebastiani Rieti, prima in classifica, è intervenuto Daniele Giachi, team manager e storico ex stamurino: "C’è ovvio rammarico perchè quella di Matelica era una partita chiusa e vinta – spiega Giachi –. Siamo stati avanti per 39 minuti e perderla così fa davvero male. A prescindere dall’ultimo tiro e dal canestro buono o non buono, la partita l’abbiamo persa noi, perchè dovevamo mantenere quel vantaggio che siamo stati bravi a conquistare nell’arco della partita ma che in maniera scellerata abbiamo dilapidato nel finale. Il momento non è certo dei migliori anche se la classifica è rimasta inalterata e gli obiettivi che ci siamo prefissi ancora ampiamente raggiungibili. Andiamo avanti, siamo uniti e compatti, dobbiamo ritrovare la serenità quotidiana che può permetterci di presentarci al meglio alla domenica in campo".

Quella del derby di domenica scorsa è stata la terza sconfitta consecutiva per la Luciana Mosconi, la seconda su tre maturata per un punto. Bisogna voltare pagina e farlo subito, ma l’avversario di domenica non è certo dei più semplici da affrontare: i laziali hanno 36 punti in classifica frutto di 18 vittorie e una sola sconfitta, quella contro la Ristopro che risale al 20 novembre scorso. L’ospite più difficile, insomma, ma la Mosconi ha l’obbligo di provarci.

