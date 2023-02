La Luciana Mosconi cerca il riscatto Contro Empoli niente distrazioni

C’è da scrollarsi di dosso subito le scorie della partita persa contro l’Andrea Costa Imola, e rimettersi in carreggiata: oggi, infatti, la Luciana Mosconi scende in campo alle 18 al PalaScherma di via monte Pelago – e non al PalaRossini, indisponibile per l’evento dei Me Contro Te – per affrontare la Computer Gross Empoli. Dorici a quota 20 punti in classifica, quarti insieme a Fiorenzuola e Piacenza, e Empoli penultimo. Ai ragazzi di Piero Coen deve servire la lezione di Imola, però, dove alla Luciana Mosconi non sono bastati i 14 punti di vantaggio dopo un minuto e mezzo dell’ultimo quarto per battere l’Andrea Costa in una gara che avrebbe permesso ai dorici di isolarsi al quarto posto in solitaria, viste le contemporanee sconfitte proprio di Piacenza e Fiorenzuola. Invece nell’ultimo e fatidico quarto un 21-2 terribile ha finito per mettere ko gli anconetani, vittime forse di un eccesso di confidenza, anche se le assenze di Ciribeni e di Giombini, due giocatori del quintetto base, hanno inevitabilmente finito per pesare sull’economia del match.

"C’è tanta rabbia per aver perso un’occasione davvero importante – spiega coach Piero Coen –. Una partita che era dalla nostra parte, grazie a una buona difesa. Anche questa volta la mancanza di esperienza ci ha portato a perdere palloni banali che hanno progressivamente fatto aumentare la fiducia di Imola. Avevamo costruito una buona partita, inventando quintetti anche atipici a causa degli infortuni e di qualche giocatore attualmente fuori condizione. Questa gara conferma quanto lavoro ancora ci sia da fare. Abbiamo molti giocatori con poche esperienze significative e mi aspetto che la loro voglia di costruirsi una carriera li porti sempre a impegnarsi con quella fame che ancora evidentemente non è sufficiente per vincere certe partite".

La squadra di Coen ha sostenuto giovedì un buon test contro l’Attila junior basket al PalaMedi di Porto Recanati. Buon allenamento per ritrovare le energie e la lucidità necessarie per tornare al successo davanti al suo pubblico nella sfida di domani pomeriggio al PalaScherma.