La Luciana Mosconi si gioca i playoff

C’è solo Ancona sul parquet in questo fine settimana nella serie B di basket girone C. Il campionato infatti si ferma per le finali della Coppa Italia di categoria (nessuna marchigiana qualificata) ma la Luciana Mosconi anticipa la sua partita interna dell’ottava giornata di ritorno: al PalaRossini questa sera, alle ore 20.30, arriva il Fiorenzuola dei tanti volti noti. Le altre, come da calendario, giocheranno il 19 marzo, quando il palasport di Passo Varano sarà invece occupato da un altro evento. Luciana Mosconi e Fiorenzuola hanno 22 punti e dividono il quinto posto in classifica (con loro pure Ozzano e General Contractor Jesi), ma Fiorenzuola ha già osservato il suo turno di riposo, reso necessario dal ritiro in corsa di Firenze e dunque ha disputato una partita in meno: match vitale dunque per assicurarsi un piazzamento tra il quinto e il dodicesimo posto (play-off in turno unico per la futura B Elite) ma soprattutto per continuare a sperare nel quarto, che garantirebbe sia i play-off per la serie A2 che il diritto immediato a partecipare almeno alla B Elite 2023-24. Fondamentale vincere per Ancona, che a San Miniato, trascinata da un grande Bedin, ha interrotto la serie di sconfitte consecutive, pur faticando: più difficile ribaltare la differenza canestri nel doppio confronto, visto che all’andata Fiorenzuola ha vinto nettamente (105-80). Come da credo del coach Galetti, ex Senigallia (2004-05), Fiorenzuola predilige ritmi e punteggi alti, più che la fase difensiva: nel roster tante Marche con diversi giocatori dalla lunga militanza nella nostra regione quali Ricci (Senigallia), Caverni (Ancona, Senigallia, giovanili Pesaro), Magrini (Stamura Ancona, Senigallia, Montegranaro, Jesi), Giacché (Jesi), Pederzini (Recanati). Arbitrano Bernassola di Roma e Tommasi di Veroli.

Andrea Pongetti