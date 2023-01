La Luciana Mosconi vuole agganciare Jesi

Torna il derby per la Luciana Mosconi che domani pomeriggio alle 18 al PalaPrometeo Estra Liano Rossini affronta la General Contractor Jesi per la prima partita del 2023. Jesini a quota 16 punti e quarti in classifica, anconetani nel gruppo delle squadre a quota 14 punti al settimo posto della graduatoria e con qualche novità rispetto alla chiusura del 2022. Con il primo gennaio, infatti, la società dorica ha comunicato di aver tagliato Momo Touré, e nei giorni scorsi ha tesserato Filippo Guerra, classe 1997 che aveva iniziato l’anno indossando la maglia del Montecatini nel girone A di serie B. Umbro, nativo di Gualdo Tadino, 26 anni da compiere il prossimo 27 luglio, Guerra è un esterno in grado di ricoprire sia il ruolo di playmaker che quello di guardia, dunque il sostituto di Touré. Ha iniziato a giocare nel settore giovanile della sua città, poi l’esperienza con l’under 17 a Fabriano e il completamento del percorso under a Latina dove ha conosciuto anche Matteo Ambrosin che ritrova ora ad Ancona. Il trasferimento nel 2016 alla Bakery Piacenza è stato un punto fondamentale della sua carriera cestistica. Tre campionati in Emilia tra cui quello chiuso con la promozione in A2, categoria in cui ha giocato nella stagione 1819 con 32 presenze tra regular season e playout. E’ tornato in B nel 1920 facendo parte della giovane Gilbertina Soresina nella nefasta annata bloccata dal Covid. Nel 2020 è ripartito da Palermo, nel 2021 eccolo ad Empoli. Nella scorsa estate il suo nome è stato accostato alla Pallacanestro Firenze e poi ha firmato per il Montecatini: complessivamente 12 presenze con 6.25 punti in 17.58 minuti di impiego medio. Nella Luciana Mosconi Ancona Filippo Guerra indosserà la maglia numero 20 e sarà disponibile per coach Piero Coen proprio a partire dal derby di domani contro Jesi.