La Mosconi affila le armi: arriva Faenza

Appuntamento in casa al PalaPrometeo Estra Liano Rossini oggi alle 18 per l’ultimo atto di regular season: la Luciana Mosconi ospita la Raggisolaris Blacks Faenza. I dorici di Coen sono reduci dalla brutta partita coincisa con una sconfitta nel derby di Jesi, ma ormai è acqua passata, adesso c’è da cercare di centrare il successo contro la seconda in classifica, già certa del suo piazzamento, per poter arrivare ad affrontare i playoff nella maniera migliore possibile. La Luciana Mosconi dovrà dunque cercare di superare i forti romagnoli che arriveranno privi di ogni tipo di pressione dovuta alla classifica ma non certo scarichi visto che tra una settimana cominceranno i playoff. Con una vittoria Panzini e soci si garantirebbero il settimo posto in classifica - le squadre dalla quinta all’ottava posizione usufruiranno del vantaggio del campo in caso di garacinque - e attenderebbero poi il nome dell’avversario per il turno di qualificazione alla prossima serie B. In caso di sconfitta, invece, c’è il forte rischio di vedere gli anconetani risucchiati in classifica dal gruppo che attualmente li segue a soli due punti di distanza. Ma, con il Matelica certo del dodicesimo posto utile per i playoff, la questione tra la quinta e l’undicesima posizione è ancora tutta da decifrare. Si potrebbe addirittura verificare l’ipotesi di un arrivo a cinque a 28 punti nel caso in cui perdano Ancona e Virtus Imola e vincano contemporaneamente Andrea Costa Imola, Senigallia e Fiorenzuola, tutte impegnate contro avversarie che conoscono il loro destino. In caso di "ammucchiata" finale la Mosconi scivolerebbe al decimo posto accoppiata ai playoff con Imola, con il fattore campo a vantaggio degli emiliani. Ai Dorici serve il successo a tutti i costi.

g. p.