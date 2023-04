La Mosconi ci crede: concentrati per il derby

La Luciana Mosconi torna in campo domenica pomeriggio a Cerreto d’Esi per affrontare il derby contro la Ristopro Fabriano: la sconfitta di Ozzano ha permesso agli emiliani di agganciare in classifica gli anconetani, ora la graduatoria del girone vede la Real Sebastiani Rieti in testa a 42 punti seguita dalla Blacks Faenza a 38, a 34 la Ristopro Fabriano, a 30 la Basket Jesi Academy e a 28, appunto, appaiate Luciana Mosconi, Ozzano e Bakery Piacenza.

A quattro turni dal termine della regular season, tre per i dorici che devono osservare ancora il loro turno di riposo, la classifica in zona playoff è quanto mai fluida e i dorici di coach Coen hanno assoluto bisogno di punti, nelle prossime sfide, per continuare a coltivare i propri sogni di playoff per l’A2, ma in ogni caso potranno affrontare la sfida per accedere alla futura serie B nazionale: dopo la sfida nella tana della Ristopro, gli anconetani osserveranno il proprio turno di riposo, per poi affrontare un altro derby, stavolta a Jesi, in programma il 30 aprile alle 18 e, infine, la sfida interna contro la Blacks Faenza domenica 7 maggio al PalaRossini, sempre alle 18.

Facile intuire quanto si tratti di tre match difficilissimi che opporranno ai bianconeroverdi le formazioni attualmente al terzo, al quarto e al secondo posto in classifica. All’andata contro la Ristopro fini 91-78 per i dorici che sul parquet di Passo Varano disputarono una partita spettacolare. La squadra di Coen, nonostante la sconfitta di Ozzano, sta attraversando un buon momento in cui riesce a sfruttare la propria difesa, le qualità cestistiche di ciascuno dei giocatori chiave e l’esperienza accumulata dai più giovani lungo la strada percorsa finora.

Per vincere contro la Ristopro servirà anche tanto altro, come una buona dose di spirito di sacrificio o la mano calda di giocatori come Carnovali, Ciribeni e Panzini, tutti in grado di decidere un match con una giocata a fil di sirena.

g. p.