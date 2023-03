La Mosconi sfida Piacenza In palio c’è il quarto posto

Luciana Mosconi in campo domenica alle 18 contro la Bakery Piacenza: è la sfida dei carboidrati, tra pastai e panettieri, ma anche un match importante in chiave classifica, con gli emiliani quarti con 28 punti in classifica seguiti dagli anconetani a quota 26, insieme a Jesi e Ozzano. Dopo la rigenerante vittoria di Imola quella che hanno affrontato i ragazzi di Piero Coen non è stata una settimana semplice, a causa dell’indisponibilità del Palarossini, infatti, la squadra ha dovuto trovare soluzioni alternative per allenarsi.

Nella seduta di martedì, infatti, capitan Panzini e compagni hanno svolto l’allenamento al PalaBellini di Osimo ospiti della Basket Senzatesta Osimo, ieri sera sempre a causa dell’indisponibilità del PalaRossini, amichevole con la Robur ancora al PalaBellini. Sono difficoltà affrontate dalla squadra con il sorriso, dopo il bel successo di Imola che ha rilanciato i dorici in ottica playoff. Il modo migliore, l’ottimismo e l’intenso lavoro settimanale, per affrontare nel modo giusto la Bakery Piacenza, reduce dalla vittoria sulla Tigers, ma soprattutto da quattro vittorie consecutive.

Quanto alla Luciana Mosconi le tre vittorie maturate nel mese di marzo hanno ridato fiducia al gruppo di Piero Coen, specialmente dopo un mese di febbraio avaro di soddisfazioni. A Imola la squadra ha messo in mostra nuovamente le sue qualità, con un Carnovali in gran spolvero con 19 punti personali e un 515 dall’arco, con Ambrosin determinante sotto i tabelloni con 18 punti, Ciribeni indispensabile in ogni parte del campo (e 13 punti), insieme a Bedin, in doppia cifra anche lui con 12 punti, Panzini e Giombini, giocatori cardine di questa squadra cui s’è aggiunto anche il giovane Piccionne, protagonista di una serata davvero da sottolineare. Ora c’è Piacenza e servirà la migliore Luciana Mosconi.

g. p.