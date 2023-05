La Mosconi torna a sfidare Virtus Imola dopo lo stop a causa dell’alluvione

Dopo il rinvio per la drammatica condizione che l’Emilia Romagna sta vivendo a causa dell’alluvione, oggi a Imola si torna a giocare nel turno unico che vede la Luciana Mosconi Ancona impegnata contro i padroni di casa della Virtus alla ricerca dell’ammissione in B Elite, il nuovo campionato che nascerà dalla prossima stagione in seguito alla scissione in due tornei dell’attuale B unica.

Chi vincerà questa serie, al meglio delle cinque partite, farà appunto la B Elite assieme alla General Contractor Jesi (e la Ristopro Fabriano, se non salisse in A2); chi la perderà giocherà invece in una B Interregionale infarcita di derby visto che ne faranno parte sicuramente Halley Matelica, Goldengas Senigallia, Civitanova, Porto Recanati, Osimo e forse anche Bramante e Pisaurum Pesaro, e in ogni caso almeno una delle due.

La Virtus Imola conduce 1-0 nella serie, grazie al successo in gara 1 giocata però ormai nove giorni fa, domenica 14 maggio. Imola vinse 83-68 contro una Luciana Mosconi scioltasi nella ripresa dopo una prima parte di gara in cui aveva raggiunto anche un margine di vantaggio in doppia cifra: i padroni di casa, reduci da una stagione regolare al di sopra delle attese e chiusa al settimo posto, erano arrivati a questo unico turno di ammissione alla B Elite in grande condizione, a differenza dei dorici, decimi nella regular season: che la lunga sosta possa aver cambiato le cose?

Di certo, servirà un’altra Ancona rispetto al match d’esordio e prima del ritorno nel capoluogo, dove la gara 3 si giocherà venerdì alle 20.30 al PalaRossini. Anche l’eventuale gara 4 ad Ancona, lunedì 29 sempre alle 20.30, mentre la bella si giocherebbe di nuovo al PalaRuggi giovedì primo giugno, ancora alle 20.30. Il match di stasera sarà arbitrato da Venturini di Lucca e Mariotti di Cascina (Pi): diretta su Lnp Pass per gli abbonati.

