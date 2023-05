La MyCicero va ko: si ferma proprio sul finale

Finisce con un netto ko in gara 2 della finale di B una delle migliori stagioni della storia del basket senigalliese, che ha quasi rivissuto i fasti di fine anni Ottanta, quando la società locale militò per più campionati in serie A2. La MyCicero quella A2 l’ha accarezzata, ma non è riuscita a centrarla di fronte ad un avversario oggettivamente più forte, il Campobasso, che dunque vince i play-off di serie B ed accede agli spareggi interregionali per la promozione in seconda serie. Quarta al termine della stagione regolare, la MyCicero aveva eliminato nella semifinale play-off il Civitanova, ma nella finale contro un Campobasso rafforzato da giocatrici di categoria superiore come l’immarcabile Quinonez, non c’è stato nulla da fare: dopo il netto ko in Molise, giovedì scorso a Senigallia è arrivata un’altra netta sconfitta nella gara 2 di finale: 84-57 il punteggio di gara 1 e 81-48 quello del ritorno, in cui, rispetto ai 25 punti dell’andata, Quinonez tutto sommato è stata contenuta, ma Campobasso ha avuto ben quattro giocatrici in doppia cifra, con Moscarella a 16 top scorer; D’Avanzo con 12 la migliore delle senigalliesi, stavolta con una Duran meno incisiva del solito (5). Nessun rimpianto, dunque. "Le ragazze hanno dato tutto in questi play-off dopo una stagione regolare in cui ci eravamo tolti parecchie soddisfazioni vincendo partite in cui non eravamo certamente dati come favoriti – sottolinea con orgoglio coach David Luconi – Credo che questa stagione abbia dato lustro non solo allo sport senigalliese ma anche al basket femminile, spesso bistrattato ma dove operano persone davvero appassionate, come quelle che ho trovato alla MyCicero Senigallia in queste due stagioni. Intendo davvero ringraziarli tutti, a partire dal presidente Bruno Pierpaoli".

Andrea Pongetti