La Nef comanda contro S. Giovanni in Marignano

LA NEF OSIMO

3

S.GIOVANNI IN MARIGNANO

0

Parziali: 25-17, 25-20, 25-18 .

Arbitri: Nibali e Angiulli.

Osimo

La Nef comanda anche contro San Giovanni in Marignano vincendo in tre set e conquistando altri tre punti importanti nella volata playoff. Dopo un inizio promettente per gli ospiti, Cremascoli e compagni crescono conquistando la prima frazione. Vittoria in rimonta degli osimanai anche nel secondo set, nella terza frazione la squadra di casa inizia forte comandando fino alla fine e chiudendo la gara con il massimo scarto. Un successo che permette alla formazione di Pascucci di sognare gli spareggi promozione. La formazione de La Nef Osimo: Cremascoli 3, Silvestroni 8, Bizzarri 8, Stella 14, Chiarini M. 6, Chiarini G., Terranova 16, Di Bonaventura, Paci, Vignaroli 1, Di Martino, Angeloni, Sparaci. All. Pascucci.