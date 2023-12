La Nef espugna Ferrara: "Bravi nei momenti cruciali"

4 TORRI 1947

LA NEF RESALMONE OSIMO

PARZIALI: 22-25, 25-16, 16-25, 25-20, 10-15

Arbitri: Paris e Azzolina

Osimo fa la voce grossa a Ferrara. Al tie break. Una prestazione maiuscola per la formazione di Pascucci che si prende due punti in casa dell’ormai ex capolista. E’ sempre Osimo a condurre nei parziali aggiudicandosi il primo e terzo set e poi piazzando la stoccata vincente nel set di spareggio. "Siamo stati bravi a iniziare bene nel primo set grazie anche al servizio di capitan Cremascoli e poi a ricompattarci nel terzo, grazie anche alla prestazione di Stella in attacco che ha trascinato tutta la squadra - spiega l’andamento del match Pascucci, allenatore degli osimani -. Non siamo riusciti a chiudere nel quarto set, ma non potevamo sbagliare un’altra volta quest’anno al tiebreak. Nei momenti cruciali siamo stati bravi a mettere due muri sull’opposto, tenendo il break fino alla fine. Ci rimane forse un po’ di rammarico per non aver chiuso prima la partita".