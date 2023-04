La Nef non molla e insegue la vetta "Abbiamo giocato con spavalderia"

Tutto invariato o quasi nell’alta classifica del girone E di B maschile. Osimo vince da tre punti, a Castellana Grotte, ma a pochi chilometri di distanza non arrivano buone notizie per gli osimani: Turi, nel proprio palazzetto, riprende a correre contro Castelferretti vincendo nettamente. E quindi sono sempre tre i punti di distacco dei senza testa (terzi) dai pugliesi (secondi). L’importante però per i ragazzi di coach Pascucci era non perdere terreno come dichiara il ds dei biancoblu Amedeo Gagliardi. "Quello che contava erano i tre punti. I ragazzi hanno giocato sempre con spavalderia e non si sono mai tirati indietro, disputando una gara gagliarda anche dal punto di vista caratteriale. Entrambe le squadre hanno avuto un’ottima correlazione muro-difesa e questo ha evidenziato lo spettacolo in campo. Tra i nostri da evidenziare le prestazioni di Cremascoli e di Stella che nei momenti chiave sono stati sempre decisivi e di Leo Di Bonaventura che è riuscito a tirare su palloni difficili in momenti molto delicati. Da segnalare anche il rientro in campo di Giovanni Chiarini che ha giocato qualche spezzone di gara".

In una giornata, la 23esima, che registra solo vittorie per le formazioni ‘anconetane’ eccetto la Sabini Castelferretti che interrompe la striscia positiva di cinque vittorie di fila. Nella B1 femminile è la Clementina a festeggiare da tre punti nel derby di Jesi.