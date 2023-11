La Nef non si ferma. San Severino si arrende

3

SAN SEVERINO MARCHE

0

Parziali: 25-17, 25-21, 26-24

Arbitri: Cervellati e Argirò

La Nef Re Salmone non si ferma più. Osimo porta a casa un’altra vittoria, la quarta consecutiva da tre punti, stavolta tra le mura amiche del PalaBellini, piegando la Sios Novavetro San Severino. Un successo arrivato con una bella prestazione che lancia i biancoblu nelle posizioni nobili. Il servizio è un fondamentale importante per gli osimani nel primo set, grazie agli ace di Stella, ma anche di Rosa che stoppano la rimonta gialloblu. Rossetti-Rosa è il duo che apre il secondo set, tra attacco e muro, poi Stella ferma la voglia di rimonta degli ospiti che però non demordono. San Severino parte forte nel terzo set con Marinozzi sugli scudi, complice un calo osimano, ma la maggiore esperienza dei padroni di casa con il trio Rosa-Stella-Terranova permette alla formazione di Pascucci di chiudere in tre set e di portarsi un altro successo continuando a muovere la classifica in tutte e cinque le partite disputate.