La Nef Osimo esulta: arriva il primo successo

PARZIALI: 25-16, 18-25, 18-25, 22-25

NOVA VOLLEY : Carotti 1, Conocchioli, Areni 4, Zazzarini, Campana 2, Torregiani 20, Alessandrini 16, Vecchietti 4, Massaccesi L.3 , Mangiaterra 1, Massaccesi M. 10, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Iurisci

LA NEF RESALMONE OSIMO: Rosa 7, Melonari 1, Cremascoli 2, Rossetti 15, Terranova 14, Colaluca, Cursano, Bobò, Bizzarri 10, Sparaci (L2), Marconi (L), Stella 11, Carotti, Paci. All. Pascucci

Arbitri: Santoniccolo e Catena

Osimo espugna Loreto conquistando la prima vittoria in campionato. Per Loreto invece arriva il primo ko. Eppure la formazione di Iurisci parte forte vincendo il primo parziale, giocando una frazione quasi perfetta. Poi gli ospiti entrano in partita, crescono in battuta e registrano il cambio palla. Loreto prova ad attingere alla sua panchina gettando nella mischia Areni, Luca Massaccesi e Carotti ma la svolta non c’è e il tentativo di allungare il match al tiebreak non si concretizza. Alla fine è Osimo, squadra di qualità, a esultare, meritatamente, con una prova di spessore.