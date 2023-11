La Nef Osimo si impone contro Macerata

3

MACERATA

0

Parziali: 25-20, 25-17, 25-13

Arbitri: Gasperotti e Ciampanella

Esordio casalingo più che positivo per La Nef che si impone in tre set contro Macerata. Seconda vittoria consecutiva per la formazione di Pascucci in una partita alquanto sentita. Rossetti e Terranova si fanno subito sentire in attacco con Osimo che guadagna qualche punto di vantaggio mantenendolo fino alla fine. Nel secondo set Stella è protagonista in battuta, autore di due ace al pari di Rossetti continuando cosi anche nel terzo parziale dove Macerata è tenuta in partita da Tubaldi. Ma Rossetti e Stella spezzano il sogno di rimonta degli ospiti in un parziale dove è protagonista anche Carotti, classe 2005, autore di un’ottima prestazione oltre che del muro finale che regala i tre punti agli osimani. "Non possiamo che essere soddisfatti dei ragazzi – afferma il ds Amedeo Gagliardi -. Siamo scesi in campo con il giusto piglio. Sono contento per gli esordi di Paci e Carotti".