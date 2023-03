La Nocelli porta l’Ancona nel Consiglio di Lega

"Sono molto contenta, soprattutto per il fatto che finalmente l’Ancona è entrata nel consiglio di Lega. Non è una bella notizia solo per me, ma anche per tutto il mondo biancorosso": sono queste, a caldo, le prime parole pronunciate dalla dg e ad Roberta Nocelli, che ieri è stata eletta sesto consigliere di Lega Pro eletto nel corso dell’Assemblea ordinaria e straordinaria elettiva, che si è svolta a Firenze nella sede di via Jacopo da Diacceto. L’Assemblea, presieduta dal nuovo presidente Matteo Marani, ha visto la partecipazione del vice presidente vicario Gianfranco Zola, del vice presidente Giovanni Spezzaferri e dei consiglieri Alessandra Bianchi (Padova), Andrea Langella (Juve Stabia), Antonio Magrì (Virtus Francavilla), Carmelo Salerno (Reggiana) e Patrizia Testa (Pro Patria). Presenti i consiglieri federali Marino e Pasini (per delega) ed i rappresentanti dei club. Terminati i lavori assembleari, il Consiglio Direttivo di Lega Pro si è riunito ed ha provveduto alla nomina del nuovo Comitato Esecutivo, che risulta composto dal presidente Marani, dal vice presidente vicario Zola e dai consiglieri Bianchi, Magrì e Salerno: "Conosco già tutti gli altri consiglieri, a parte Patrizia Testa, con cui ho visto la finale di andata di Coppa Italia tra Juve Next Gen e Vicenza (all’Allianz Stadium, ndr). Sono tanti i temi che accomunano le società: posizione geografica, numero di spettatori, esigenza di minutaggio, territoriali e commerciali. Dovremo essere bravi a cercare di sintetizzare tutti i temi che sono in ballo, lavorando nel miglior modo possibile per tutelare gli interessi comuni, che sono poi quelli della Lega Pro. Nutro una grandissima stima per tutti i miei colleghi, che hanno competenze importanti. Per l’esperienza che hanno maturato nel tempo, sono certa che sono anche più bravi di me, soprattutto a livello di gestione di squadra: sono proprio orgogliosa di essere al loro fianco". Un altro prestigioso riconoscimento per la Nocelli, che in questi tre anni di Lega Pro si è fatta apprezzare come una delle personalità di spicco dell’intero movimento, per quanto fatto vedere con il Matelica prima e con l’Ancona adesso: "E’ sicuramente un impegno maggiore, che però non influirà in alcun modo sul mio lavoro per l’Ancona. Se uno vuol fare calcio in modo serio, sa di avere qualche responsabilità in più. Nulla mi muove da quelli che sono i miei doveri dell’Ancona, ma so di avere ora qualche onere in più. L’impegno da parte mia non è mai mancato, faccio sempre tutto con grande passione". Insomma, la Nocelli si appresta a cominciare un altro entusiasmante capitolo del suo viaggio in Lega Pro, senza naturalmente perdere di vista gli impegni con la sua Ancona che, giorno dopo giorno, sta contribuendo a rendere sempre più grande.

Gianmarco Minossi