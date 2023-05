La Nord chiama: "Tutti con le sciarpe al collo"

Nell’attesa che cominci la prevendita la tifoseria si attiva in vista della partita di giovedì prossimo. La Curva Nord dalla sua pagina Facebook invita tutti i propri membri e tutti i tifosi biancorossi ad assistere al match: "Tutti allo stadio con sciarpa al collo e bandiere al vento per colorare il settore – scrive –. Facciamo quadrato in questo momento della stagione, avanti anconetani. Crediamoci. Tutti in curva nord per la maglia e la città". La risposta del pubblico giovedì prossimo dovrebbe essere all’altezza dell’importanza del match. Anche ieri seduta d’allenamento prolungata al Del Conero, con tanto di test in famiglia. La partitella di allenamento ha visto affrontarsi due formazioni con 12 giocatori ciascuna, dunque con un cambio per parte. Intanto ieri a piazza Cavour è stato premiato con la civica benemerenza l’addetto stampa biancorosso, Paolo Papili.