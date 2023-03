La Nova in cerca del risultato "Ora dobbiamo dare il massimo"

Sarà un derby con voglia di riscatto per entrambe quello che si giocherà domenica al PalaSerenelli di Loreto tra i padroni di casa e Ancona.

Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte nette. Situazione più critica nella Nova Volley reduce da cinque ko consecutivi, quart’ultima con 17 punti, lontana tre lunghezze dalla zona salvezza occupata dal Modugno. "Allenandoci con ancora maggiore intensità e dando il meglio in partita ho detto alla squadra che c’è tutto il tempo per raggiungere l’obiettivo salvezza che ci siamo prefissati perché ci sono ancora tanti punti in palio" fa sapere Leondino Giombini, allenatore dei loretani. "Anche nel girone di andata – continua il coach – in questo ciclo di partite abbiamo raccolto poco".

Domenica arriverà Ancona, l’ex squadra proprio di coach Giombini. All’andata Loreto fu sconfitto in tre set al PalaBrasili di Collemarino. "Possiamo e dobbiamo fare meglio. Dobbiamo andare in campo e dimostrare che valiamo più dei pochi punti raccolti nelle ultime settimane".

Nel team dorico poche recriminazioni per la sconfitta contro il Potentino, con Ancona che nell’ultima giornata è stata raggiunta al sesto posto in classifica da Castelferretti a quota 35 punti. "Forse è la prima partita persa quest’anno in cui non sento di attribuire grosse responsabilità ai ragazzi – le parole dell’allenatore dorico Dore Della Lunga –. Adesso la seconda parte del girone di ritorno ci metterà di fronte squadre al di sotto di noi in classifica. Ora possiamo solo peggiorare la mini-impresa realizzata all’andata. Non sarà facile ripetersi, ma abbiamo tutti gli strumenti per farlo".