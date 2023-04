La Nova Volley vince lo scontro salvezza

UBE

2

NOVA VOLLEY LORETO

3

CUCINE LUBE : Giani 9, Melonari, Spina, Iurisci 2, Tonti 1, Giacomini 2, Menchi 11, Paragallo 27, Cremoni 24, Stella (L), Alessi (L) Baldoni. All. Rosichini.

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 7, Campana 6, Sannino, Torregiani 23, Alessandrini 13, Vecchietti, Angeli 20, Cozzolino, Giannini, Genovesi 6, Dignani (L), Ausili, Papa (L2). All. Giombini.

Arbitri: D’Auria e Colucci.

Parziali: 22-25, 25-23, 25-18, 16-25, 13-15.

Due punti per la Nova Volley che vince lo scontro salvezza sul campo della Lube Civitanova. Stesso risultato dell’andata e seconda vittoria consecutiva per la formazione di coach Giombini. Loreto parte forte per poi piegare la testa nel secondo e terzo set e reagire nel quarto. Nel tiebreak i loretani piazzano la volata vincente frutto di un’ottima prestazione a muro dei neroverdi con 4 block in contro gli 8 dei locali. Top scorer dei loretani capitan Torregiani autore di 23 punti, molto bene anche Angeli con 20 e non solo. Loreto attacca col 44% di squadra. Ai locali non basta un Paragallo autore di 27 punti.