La nuova Ancona è figlia di un "repulisti". Ecco come è cambiata la squadra in un anno

Quello avvenuto all’Ancona tra luglio e agosto lo si potrebbe definire un profondo rinnovamento della squadra, ma in realtà è stato un vero e proprio repulisti, operato dal tecnico Marco Donadel. Avvenuto, naturalmente, con l’avallo del direttore sportivo Francesco Micciola che per assecondare il tecnico non avrebbe potuto fare diversamente. Nessun processo ma solo una riflessione su quanto è avvenuto, numeri e date alla mano, in modo da chiarire che questa squadra è stata costruita da Donadel che, giustamente, ha voluto un gruppo con caratteristiche adatte al suo gioco e al suo credo calcistico, rinunciando però a numerosi giocatori che, forse, oggi farebbero comodo. Anche se non esiste prova che con qualcuno di loro le cose andrebbero diversamente. Sono quattordici le cessioni e quindici gli arrivi, compreso Radicchio, giunto al posto dello sfortunato Macchioni. L’Ancona ha salutato, nell’ordine, i prestiti Mezzoni, Mondonico, Fantoni e Brogni a fine giugno. Poi Melchiorri (alla Recanatese, 1 luglio), Bianconi (al Lecco, 14 luglio), Di Massimo (al Gubbio, 20 luglio), Prezioso (al Potenza, 22 luglio), De Santis (al Pineto, 8 agosto), Lombardi e Moretti (al Brindisi, 26 agosto), Petrella e Camigliano (alla Pro Vercelli, 29 agosto), e Simonetti (al Benevento, 1 settembre). Se riguardo ai quattro in prestito c’era poco da fare – ma Mezzoni e Mondonico sarebbero potuto tornare – sugli altri dieci è interessante vedere come, dopo le uscite di Melchiorri e Bianconi, apparse subito piuttosto scontate, e le cessioni di Di Massimo, perché il suo contratto quest’anno era considerato troppo oneroso, e di Prezioso, che aveva espresso il desiderio di andarsene, le ultime sei sono state decise molto tardi, addirittura cinque dal 26 agosto al 1 settembre, dunque nell’ultima settimana di calciomercato. Sei giocatori che sono stati ceduti perché Donadel aveva deciso che non erano funzionali al suo gioco, in altre parole non li voleva più. L’esempio più evidente è quello di Federico Moretti, pupillo di Colavitto ed emblema degli ultimi anni, non certo fortunato sotto porta nell’ultima stagione ma sempre dedito al sacrificio come quando è stato impiegato anche da terzino. A cinque uscite nell’ultima settimana corrispondono, naturalmente, cinque ingressi, Clemente, Macchioni, Kristoffersen, Gavioli e Saco. In altre parole, la società nell’ultima settimana ha dovuto correre ai ripari come ha potuto per rispondere alle scelte di Donadel. Se la squadra è più forte di quella dello scorso anno, come dice Micciola, ora dovrà dimostrarlo sul campo. Intanto è attiva la prevendita per la partita di domenica a Rimini, sul circuito Vivaticket e nel negozio Computer New File di Corso C.Alberto 84A, biglietti a 11 euro più diritti di prevendita.

Giuseppe Poli