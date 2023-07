La nuova serie C resta appesa alle sorti di Lecco e Reggina

Il Consiglio federale del prossimo 7 luglio che, dopo aver preso in considerazione vari ricorsi, si pronuncerà sull’ammissione o meno ai rispettivi campionati di serie B e C comincerà a delineare con più chiarezza le sessanta squadre che parteciperanno al prossimo campionato di C e, di conseguenza, la composizione dei gironi. Intanto sul web regna il caos, con vari siti che hanno già definito quali saranno i prossimi gironi di C. Ma su uno non c’è l’Atalanta under 23, sull’altro c’è il Brescia che dovrebbe giocare in serie B, su un altro c’è addirittura il Lecco. Non è facile fare chiarezza in questa fase, ma una buona base di partenza può essere quella di fissare dei punti fermi su cui articolare un ragionamento complessivo.

Punto primo: il Lecco, a differenza di quello che sembrava in un primo tempo, e la Reggina, per ragioni diverse, sono stati bocciati dalla Covisoc e, al momento, sono esclusi dal campionato di serie B. Il 7 luglio il Consiglio federale si pronuncerà sui ricorsi che le società possono presentare entro oggi. La sensazione è che il Lecco abbia molte più chance per essere ammesso in serie B, grazie alla promozione conquistata sul campo, di quante non ne abbia la Reggina. Se così sarà, il Lecco farà la serie B – anche perché, come ricordato dal presidente di Lega Pro, Matteo Marani, i lariani non hanno nessun titolo per fare la C – e il posto della Reggina sarà preso dal Brescia, che dunque lascerà uno slot libero in serie C. Punto secondo: l’altro slot di C che andrà riempito sarà quello del Siena, unica squadra esclusa dal campionato come era lecito attendersi viste le vicissitudini societarie degli ultimi mesi e vista, soprattutto, l’assenza della fidejussione nei documenti presentati per l’iscrizione.

Anche qui il Siena potrà fare ricorso, ma con poche chance di successo, visto che la fidejussione o c’è o non c’è, non è facoltativa. In serie C il posto del Pordenone che non si è iscritto sarà preso dal Mantova, dunque riammesso, quelli del Brescia e del Siena – se l’esclusione sarà definitiva il prossimo 7 luglio – dovrebbero andare a una seconda squadra di A o B (l’Atalanta under 23) e a una di serie D, probabilmente l’Alcione Milano. Se, invece, anche il Lecco non dovesse farcela – sarebbe poi tutta da definire la sua sorte –, ecco pronto il ripescaggio del Perugia in B e un altro posto libero per una ripescata, che stavolta sarebbe una squadra retrocessa dalla C: Sangiuliano City oppure Piacenza.

g.p.