La partita dell’amarcord Nostalgia Bonacci e Fenucci

Amichevoleamarcord oggi tra Castelfrettese e Jesina (calcio d’inizio ore 17.30), un tuffo nel passato per il tecnico di casa Gianluca Fenucci e per il presidente Augusto Bonacci. Che i colori della Jesina li hanno difesi sul campo da giocatori, ruolo portiere e centrocampista, poi a bordo campo allenatore e direttore sportivo. Gianluca Fenucci, i suoi ricordi jesini? "Tengo a precisare che sono più le volte che ho giocatoallenato la Jesina che non quelle che ci ho giocato contro - un legame tecnico sentimentale al di sopra di ogni sospetto quello dell’ex portiere leoncello – un po di rimorso quando, nel 2002, con la Civitanovese pareggiammo 0 a 0 al Comunale, un punto era sufficiente alla Jesina (allenata dal Maghetto Ferretti ndr) per salvarsi, poi il Forlì fece ricorso e la Jesina fu condannata alla retrocessione a tavolino. Mai avrei voluto che succedesse una cosa del genere". Anche con Augusto Bonacci siete legati a doppio filo nel percorso calcistico. "Io allenatore lui diesse, dal 2009 al 2011, due anni bellissimi, prima la promozione in serie D, poi i play off per la C1 persi 1 a 0 a Teramo. All’inizio del terzo anno fui esonerato e lui, che mi aveva scelto, per coerenza diede le dimissioni, un gesto che non ho mai dimenticato". Obbiettivi di quest’anno per la sua Castelfrettese. "Da neo promossi puntiamo a mantenere la categoria lanciando i giovani della zona". Augusto Bonacci, a Jesi lo ricordano per serietà , passione, attaccamento alla maglia (quattro campionati tra C1 e C2, 130 partite e una dozzina di gol) ma, diciamolo pure, è assurto a gloria imperitura per il gol che decise il derby di qualche anno fa al Dorico. Ce lo racconta? "Era stato un contropiede, oggi la chiamano ripartenza, dopo un angolo a favore dell’Ancona siamo ripartiti a tutta birra io Rossi e Retini, ua combinazione tra noi tre, appena entrato in area ho tirato, rasoterra, Santucci non c’è arrivato, su You tube si può vedere". Pochi gol tutti belli, e soprattutto in occasione dei derby vedi Vigor e Osimana. "Quello con l’Ancona rimane unico, qualcuno ancora mi ferma per dirmi, ‘ c’ero anch’io’". Anche il rapporto con Fenucci è di quelli solidi e duraturi. Dice Gianluca che ha un obbligo morale nei suoi confronti. "Ma no, semplice coerenza, era venuto a Jesi con me e non ero d’accordo quando é stato esonerato". Ah, inguaribile vecchia guardia di testa e di cuore …

Gianni Angelucci