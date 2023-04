La Pasqua più dolce, Clementi: "Grandi in tutto"

È una Pasqua dolcissima quella della Vigor Senigallia. La vittoria in rimonta contro il Matese testimonia l’ottimo stato di forma dei rossoblu oltre ad una consolidata mentalità da grande squadra. Raggiante Aldo Clementi che a fine partita ringrazia i suoi giocatori. "Abbiamo visto una gran bella Vigor, al di là della rimonta credo che la prestazione sia stata più che convincente - dice il tecnico vigorino -. Abbiamo affrontato una formazione con un potenziale offensivo di primo livello, siamo stati davvero bravi a non perdere la testa nel momento più critico. Non solo, siamo stati capaci di rialzare la testa imponendo il nostro gioco e questo è un aspetto non trascurabile per me - rimarca l’allenatore di Senigallia -. Voglio ringraziare i giocatori che non sono stati coinvolti in tutte le partite, oggi hanno dimostrato di essere elementi imprescindibili di questo gruppo. Alessandro Pesaresi ad esempio è stato decisivo, procurandosi un rigore che ci ha permesso di rimanere a galla".

Soddisfatto della classifica, non certo della prestazione il tecnico del Matese Urbano che aggiunge: "Arrivare ai play-off sarebbe la ciliegina sulla torta al termine di una stagione che sicuramente è iniziata con il piede sbagliato. Purtroppo ho dovuto fare i conti con delle defezioni che mi hanno privato di alcuni elementi fondamentali - rimarca l’allenatore campano -. La Vigor ci ha colpito nel nostro momento migliore, sostanzialmente non siamo più riusciti a reagire. Ci hanno schiacciato nella nostra metà campo e con l’ingresso in campo di Pesaresi le cose si sono complicate. Credo che la Vigor abbia dimostrato di meritare questa posizione in classifica".

Urbano si è soffermato anche sulla prestazione sontuosa di Kerjota.

"Non so se offre prestazioni di questo tipo ogni settimana, ma è un giocatore di categoria superiore. Ha letteralmente spezzato la nostra difesa realizzando un gol splendido".

Complimenti dai tecnici, applausi dai tifosi rossoblù… A Senigallia Kerjota ha trovato l’ambiente ideale per fare il salto di qualità.

Nicolò Scocchera