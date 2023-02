La Passatempese esonera Menghini, fatale la sconfitta contro la Cluentina

A Passatempo si cambia. In panchina. Ieri, intorno all’ora di pranzo, la società gialloblu (Promozionegirone B) ha comunicato a mister Paolo Menghini e ai giocatori la propria scelta. Menghini è stato sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra. Fatale al tecnico fidardense la sconfitta di sabato sul campo della Cluentina. L’ormai ex allenatore della Passatempese ieri pomeriggio si è affidato a un post social per salutare giocatori e società. "Ciao ragazzi mi dispiace un sacco lasciarvi senza aver finito il lavoro che avevamo iniziato. Purtroppo il calcio è anche questo e si sa a pagare è solitamente il mister. Non dimenticate che il lavoro paga sempre e voi siete dei ragazzi d’oro che vi impegnate sempre e in qualsiasi condizione, siete forti e vi auguriamo io Andrea Ballarini e Marco Agostinelli che ringrazio per la professionalità e amicizia di restare nella posizione di classifica che occupate oggi e magari di migliorarla ancora. Ringrazio la Apd Passatempese 1968 per l’opportunità e le auguro le migliori fortune. Ad maiora semper". La Passatempese, decima, ha una sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout. La vittoria manca da metà dicembre (0-1 a Castel di Lama) dopo una prima parte di annata buona. Tra oggi e domani dovrebbe essere ufficializzato il nuovo mister. In pole position c’è Francesco Moriconi, ex Loreto e Biagio.