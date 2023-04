La Passatempese non riesce a vincere

passatempese

0

palmense

0

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Montesi, Rossini, Capomagi (43’ st Stacchiotti), Catena, Martiri, Nemo (25’ st Mihaylov), Zannini, Ferreyra, Panchina: Pirani, Lorenzini, Scarponi, Cavezzi, Clementi, Simoncini. All. Moriconi

PALMENSE: Camaioni, Bergamoni, Marcaccio, Tamburrini (30’ st Biondi), Smerilli, Cantarella, Vallasciani (43’ st Salvatori), Forò, Cornelo (39’ st Iacoponi), Mauro, Ferranti (15’ st Tassi). Panchina: Marcoaldi, Marziali, Germani, Amabili, Mattioli. All. Piccioni

Arbitro: Bini di Macerata

La Passatempese non riesce a ritrovare la vittoria. Un altro pari, stavolta contro la Palmense, alla fine di una partita dove non basta il cuore alla formazione di Moriconi per prendersi i tre punti. Nel primo tempo ci prova Ferreyra, nel secondo prima Rossini, poi Zannini e infine Catena, ma il portiere si supera. Nel finale i gialloblu rischiano anche la beffa sul tiro di Biondi con Rossini che salva in scivolata quasi sulla linea di porta.