La Pieralisi si rialza: solo un set alle romane

Parziali: 26-24, 19-25, 25-15, 25-18

PIERALISI : Quinteros n,e,, Girini (L1), Cecconi (L2), Pepa 1, Paolucci 22, Peretti 4, Castellucci 10, Marcelli n.e, Miecchi, Pomili 11, Milletti 12, Moretto 23. All. Sabbatini.

ICS VOLLEY SANTA LUCIA: Cottone 15, Cherubini n.e., Croci, De Arcangelis 14, Viselli, Forte (L2), Grossi 4, Culiani 10, Sturabotti 2, Gatto 1, Colonelli n.e., Mazzoni 8, Cesaroni, Gargano (L1). All. De Gregoriis.

Arbitri: Santin e Santoniccolo

La Pieralisi rialza la testa. La formazione di Sabbatini non sbaglia al Palatriccoli lasciando solo un set alle romane del Santa Lucia. Jesi parte bene nel primo set, ma S.Lucia torna sotto e nel finale mette anche il muso avanti. Solo una super Moretto spegne i sogni di vittoria di Santa Lucia che però non sbaglia in un secondo set dove la Pieralisi non trova il passo giusto. Cambia tutto nel terzo set, compresa la regia jesina con dentro la diciassettenne Pepa che contribuisce a dare nuovo slancio alle padrone di casa che poi nel quarto parziale rimontano e spengono le speranze ospiti.