La Pieralisi vince con grinta e pazienza

3

POMEZIA

1

PARZIALI: 25-23, 22-25, 25-21, 25-17

PIERALISI : Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa 1, Paolucci 10, Peretti 7, Castellucci n.e., Marcelli n.e., Miecchi 12, Pomili 14, Milletti 11, Moretto 16. All. Sabbatini

NIMIS CONSULTING POMEZIA: Corvese 7, Biagini (L1), Taglione 1, Frasca 18, Viglietti 4, Palermo 6, Prati 5, Zannoni n.e., Valerio 15, Oggioni 1. All. Tarquini

Arbitri: De Martini e Fiori

"La vittoria della grinta e della pazienza". Lo etichettano così il successo di Jesi su Pomezia in quattro set, in uno scontro che vale l’alta classifica dove sale la Pieralisi. Che si aggiudica il primo set in volata grazie al pallone messo a terra da Pomili e dall’errore poi delle avversarie sul servizio di Paolucci. Nel secondo set cresce l’attacco di Pomezia come gli errori delle jesine. Nel terzo parziale Pomezia trova una maggiore efficacia in attacco e a muro, ma le padrone di casa stringono i denti, recuperano con Milletti e Miecchi, passano avanti. Il muro delle jesine poi fa la differenza e la Pieralisi domina il quarto parziale.