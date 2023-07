La pluricampionessa mondiale ottiene il punteggio più alto nella prima giornata. BUON SESTO POSTO PER MILENA BALDAssarri. World Challenge Cup, Sofia Raffaelli trionfa in Romania. Baldassarri non va in finale

Con lo straordinario punteggio di 133.350, la pluricampionessa mondiale con punteggi straordinari Sofia Raffaeli (punti 133.550 -cerchio 36.450, palla 31.550, clavette 34.000, nastro 32.550) vince il concorso generale della seconda e ultima tappa della World Challenge Cup che si sta svolgendo in Romania a Cluj-Napoca. Sale sul gradino più alto del podio con la bulgara Boryana Kaleyn (130.850) e la tedesca Darja Varfolomeev (227.600) e accede a tutte le finali di specialità (palla, cerchio, clavette e nastro) che si svolgeranno oggi. Buon sesto posto anche per Milena Baldassarri (123.300 - palla 32.250, cerchio 30.950, clavette 29.300, nastro 30.800), che sulla pedana romena affronterà le finali alla palla e al nastro.

Nella prima giornata Sofia Raffaeli ottiene il punteggio più alto al cerchio (35.450) e il quarto alla palla (31.550) causa una perdita dell’attrezzo. L’altra azzurra in gara, Milena Baldassarri centra la final eight alla palla con un buon 32.250. Peccato il 30.950 al cerchio che la esclude per la finale. Ieri Sofia Raffaeli è scesa in pedana molto concentrata confermando di essere in gran forma. Alle clavette c’è tra la qualificazione ottenendo il secondo punteggio (34.000) dietro la bulgara Kalein (34.200). Al nastro la fabrianese Sofia Raffaeli con 32.550 batte la bulgara Kaleyn (31.800) centrando la final height.