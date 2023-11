La polizia sventa un agguato dei tifosi anconetani ai perugini

Sventato dalla polizia un potenziale violento attacco della tifoseria anconetana contro i perugini. È accaduto domenica sera, poco prima del fischio di inizio di Ancona-Perugia. Il parcheggio dello stadio Del Conero, sulla Cameranense, si stava riempiendo di auto e di pullman. Dall’Umbria, ad assistere al derby poi concluso con un 2 a 1 per l’Ancona, c’era una marea di gente. Così come dall’Ancona. Ad un certo punto, qualcuno, in via Achille Grandi, avrebbe notato dei movimenti sospetti tra le vetture in sosta. Immediata la chiamata al 112, il numero unico di emergenza. La polizia, che era già sul posto con uomini, donne e mezzi ha prontamente disinnescato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una violenta aggressione. Dietro le auto, tra le case e fra gli alberi di via Grandi, nella penombra, c’erano alcuni uomini incappucciati. Stando a quanto trapela, non appena gli agenti del 113 si sono avvicinati, da dietro, sarebbero sbucati altri 90 ragazzi armati di mazze e bastoni e con indosso caschi. Pare che quel centinaio di persone fosse pronto ad assaltare le auto e i pullman dei tifosi perugini, ignari di tutto. I poliziotti non ci hanno pensato due volte: nervi saldi e sangue freddo, si sono schierati in assetto di difesa. Non sono mancati degli attimi di tensione, ma non ci sarebbe stato bisogno dell’intervento dei reparti mobili.

Il tutto è stato domato grazie agli operatori di via Gervasoni e all’efficace dispositivo di Op (ordine pubblico, ndr) predisposto appositamente per la partita.

Nel frattempo, alcuni degli ultrà anconetani se la sarebbero data a gambe. Qualcuno a piedi qualcuno a bordo della propria macchina. Si tratterebbe di tifosi anconetani. Gli agenti avrebbero identificato diverse persone e sono in corso in queste ore accertamenti da parte degli inquirenti. Certo è che sarà il questore, Cesare Capocasa, una volta fatta luce sulla vicenda, a valutare eventuali provvedimenti da adottare.