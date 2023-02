La Polonia sulla strada del successo di Barontini

Due gare per preparare al meglio il tricolore di Ancona in programma domenica 19 febbraio. Simone Barontini (nella foto) nel giro di tre giorni correrà in Polonia e Francia. Una alla volta. Stasera alle 19.40 gareggerà a Torun, nell’impianto che ha ospitato l’Euroindoor del 2021 (quelli dell’oro di Jacobs, dell’argento di Tamberi e del bronzo di Dal Molin). Una pista dove la grande atletica si dà appuntamento per la Copernicus Cup, terza tappa Gold del World Indoor Tour. Il mezzofondista dorico parteciperà agli 800 metri con l’intenzione di fare meglio dell’1:48.09 di Manchester, un tempo non proprio idilliaco, ma che è bastato per centrare la prima vittoria dell’anno nella sua specialità. L’anconetano delle Fiamme Azzurre incontra sulla sua strada oggi il bronzo olimpico Patryk Dobek e l’altro padrone di casa Mateusz Borkowski, il britannico Jamie Webb due volte sul podio agli Euroindoor, lo svedese Andreas Kramer, il keniano Collins Kipruto. "Punto sicuramente al personale (ha 1:47.51 al coperto). Sto molto bene, anche grazie al raduno in Sudafrica che è stato super produttivo. A Manchester speravo meglio cronometricamente, ma una vittoria è sempre tale". Adesso testa alla gara polacca prima e francese poi (sabato a Metz): "Due gare molto importanti, anche se il primo obiettivo dell’inverno saranno i campionati italiani" chiude il ragazzo allenato da coach Dubbini.