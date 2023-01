La prima di Melchiorri è già da incorniciare

Federico Melchiorri alla sua prima partita con la maglia dell’Ancona mostra subito di che pasta è fatto. Le trentasei primavere sembrano non pesargli affatto, ventiquattr’ore dopo essere arrivato in città, Colavitto lo manda in campo da titolare e il bomber con la maglia numero 11 gioca novanta minuti senza mai risparmiarsi, andando poi a raccogliere il primo abbraccio della Curva Nord che lo applaude a lungo insiema a tutta la squadra, a fine partita. Peccato per il pareggio, per i due punti lasciati sul campo, ma la prima di Melchiorri con la maglia dell’Ancona è già da incorniciare. Prima il gol su calcio di rigore con un destro imperioso, poi una deliziosa serpentina verso la trequarti con passaggio filtrante per l’inserimento di Simonetti, peccato per la traversa centrata di sinistro da quest’ultimo. E poi ancora, sempre nel primo tempo, un’altra bella giocata in area di rigore, palla sul destro e conclusione a incrociare su cui respinge bene Farroni, e più tardi un sinistro che meriterebbe migliore fortuna. La ripresa del cigno di Treia non è da meno: nella ripresa, nei dieci minuti in cui l’Ancona prova a raddoppiare con insistenza e colleziona nuovamente azioni da gol, prima anticipa Farroni in uscita e mette la palla al centro per Petrella che in scivolata manda fuori di poco, poi un colpo di testa su angolo dello stesso Petrella con cui non centra il bersaglio, e poco dopo un’altra occasione da gol in cui l’attaccante salta il diretto avversario, si accentra e scocca un destro che meriterebbe di far esplodere la Nord, ma che invece finisce un palmo a lato. Una prestazione impeccabile, la prima dell’attaccante con la maglia del cavaliere armato, una partita in cui dimostra le sue qualità tecniche, la facilità di saltare l’uomo, di colpire di testa, di calciare di sinistro come di destro, di mandare in porta i compagni, di partire anche da lontano per puntare all’area di rigore. A Perugia avevano deciso di fare a meno di lui – lo ha raccontato lui stesso appena arrivato ad Ancona, nella prima intervista rilasciata in biancorosso – e allora non ci ha pensato su due volte, ad accettare l’offerta dell’Ancona, anche per riavvicinarsi a casa. Melchiorri è uno che s’è fatto apprezzare ovunque abbia giocato, diventando rapidamente un beniamino delle tifoserie: ieri sono bastati novanta minuti, più i nove di recupero, per farlo entrare nel cuore dei tifosi dorici. Ed è solo la prima partita.

Giuseppe Poli