"La prima vittoria la dedico a Lorenzo e Lello"

Una vittoria in Coppa Italia (Eccellenza) con annesso passaggio di turno nel derby contro il Castelfidardo vale bene una dedica. Attesa da settimane visto che mercoledì l’Osimana ha centrato la prima vittoria stagionale in partita ufficiale. "Visto che in questo periodo non ne vinco tante vorrei fare una dedica. A due ragazzi che non ci sono più, ma sono sempre nel mio cuore e sono Lorenzo Ferri e Lello Santagata" le parole dell’allenatore dei giallorossi, Stefano Senigagliesi. Che poi ringrazia anche i propri giocatori e i tifosi. "Faccio i complimenti ai ragazzi per la dimostrazione di attaccamento ai colori sociali. Siamo contenti di aver superato il turno per aver regalato delle gioie alla società e ai nostri tifosi. Sono una grande forza per noi, una risorsa importantissima. E’ bellissimo anche da dentro vivere le emozioni che trasmettono e speriamo di dargliene altre". Magari iniziando da oggi a Montegiorgio dove l’Osimana spera di trovare i primi punti in campionato.