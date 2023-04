La Primavera sbanca Picerno

La Primavera si regala una Pasqua dolcissima. Dentro l’uovo, quattro soprese: la doppietta di Antoniazzi, il rigore di Pangrazi e il sigillo di Cappelletti. Regali niente male per mister Recchi che, dopo la prova dei suoi ragazzi a Picerno, non può che essere rinfrancato. Che sarebbe stata una giornata importante per l’Ancona, lo si è capito sin dalle prime battute dell’incontro grazie una partenza sprint. Dopo due giri di lancette, Camara tutto solo davanti al portiere Isernia spreca. Tuttavia, l’appuntamento con il gol, è soltanto rimandato. Al decimo infatti, i dorici passano in vantaggio: Antoniazzi chiude una triangolazione con Pangrazi, entra in area e con un tiro in diagonale realizza. Al minuto 23’ lo stesso Antoniazzi si ripete, questa volta è bravo ad approfittare di una leggerezza difensiva del Picerno e immolarsi direttamente in area di rigore per siglare il raddoppio. Nella ripresa l’Ancona ricomincia a macinare gioco e al minuto 56’ Pangrazi dopo una bella azione personale si procura e realizza dal dischetto la terza marcatura. Da questo momento in poi l’Ancona gestisce il vantaggio e al minuto 86’ chiude definitivamente la partita con il neo entrato Cappelletti.