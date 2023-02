Continua ad incamerare punti la Primavera. Sabato pomeriggio al Dorico i ragazzi di mister Recchi si sono imposti per 3-1 contro l’Aquila Montevarchi. Dopo lo svantaggio i biancorossi si sono ripresi ottimamente. In gol Benigni e doppietta di Pangrazi. Ecco il commento del tecnico Recchi: "Ottima gara dal punto di vista tecnico, fisico e mentale perché siamo andati sotto contro un avversario forte e temibile, ma i ragazzi hanno continuato a fare gioco e costruire azioni, chiudendo il primo tempo in parità. Nella seconda frazione siamo andati prima in vantaggio, poi la terza rete ci ha permesso di conquistare la vittoria".

Ancona: Gasparoni; Bugari, Fossi (39’ st Antoniazzi), Paglialunga, Rosolani, Bekjiri, Benigni (39’ st Marcolini), Sopranzi (18’ st Amico), Camara, Useini (25’ st Ferrari), Pangrazi (25’ st Cappelletti). A disp. Braghetti, Pierpaoli, Fabiani, Galavotti. All. Recchi.