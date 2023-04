La Real Cameranese conquista il campionato juniores

Una vittoria storica per i rossoneri della Real Cameranese. La formazione Juniores trionfa nel proprio campionato, quello provinciale, alla fine di un cammino dove Camerano ha ottenuto tredici vittorie, due pareggi e sole cinque sconfitte.

L’ultimo successo, una settimana fa, 3-1 a Le Torri Castelplanio. Ben 52 i gol realizzati, 27 subiti, quasi un rullo compressore visto che la formazione allenata da Fabio Tombesi può vantare il miglior attacco e la terza miglior difesa. Capocannoniere Francelli autore di ben 21 centri seguito da Cellottini (7) e De Vita e Leggieri, questi ultimi autori di cinque reti ciascuno.

"Un campionato a 11 squadre, con un turno di riposo - racconta mister Tombesi -. Una bella soddisfazione per tutti, visto che la Real Cameranese è alla seconda partecipazione, perché in passato c’era solo la prima squadra. Ora la Real Cameranese è l’unica società di Camerano ad avere la prima squadra (in Prima Categoria, ndr) oltre che gli Juniores (la prossima stagione approderanno nel campionato regionale, ndr), mentre le altre categorie giovanili sono in capo al Camerano".

Esordio con successo per mister Tombesi. "E’ il primo anno che collaboro con la Real, ma non con una società calcistica di Camerano visto che in precedenza ho giocato con il Camerano, ma ho ricoperto anche il ruolo di allenatore e collaboratore tecnico. Un successo dove il merito maggiore è dei ragazzi, perché sono loro che hanno vinto e giustamente sono loro che si devono prendere il premio e il merito di questa vittoria. Il sottoscritto ha fatto solo la sua parte cercando di aiutarli".

Portando insegnamenti ed esperienza visto che Tombesi, classe 1979, prima di vestire i panni di tecnico ha indossato nei tanti anni da giocatore varie maglie tra cui quelle di Tolentino (in D), Maceratese, Camerano, ma anche Cingoli, Castelfidardo, Chiesanuova terminando la propria avventura proprio a Camerano in Eccellenza.

Dall’anno scorso l’avventura da tecnico delle giovanili centrando subito "un bell’obiettivo, importante, frutto di un’annata dove abbiamo lavorato molto bene, con i ragazzi che si sono impegnati moltissimo, migliorando sia a livello individuale che di squadra. Essendo un gruppo molto numeroso purtroppo c’è stato anche chi ha giocato meno, ma sicuramente non è venuto mai meno l’allenamento, l’impegno e il sostenere gli altri. Quindi ci tengo a sottolineare che è stata la vittoria del gruppo, di tutti".

La rosa della formazione Juniores della Real Cameranese. Portieri: Mattia Corneli e Francesco Pinci. Difensori: Federico Gagliardi, Angelo Pietrosino, Saverio Scatassa, FIlippo Borgognoni, Tommaso Carbonari, Davide Pierdominici, Manuel Centonce, Filippo Avarucci, Federico e Alessandro Taddei. Centrocampisti: Omar Taghouti, Giordano Guido, Matteo Morbidoni, Jacopo Rusticali, Emanuele Tenace, Gabriele Giacchetti, Giovanni Cancellieri, Michele Bilò, Leonardo Scoccianti e Samuele Zoppi. Attaccanti: Tommaso Belegni, Davide Coacci, Dalesjo Semema, Mattia Leggieri, Francesco De Vita, Raul Cellottini, Denny Francelli e Vittorio Giorgio.

Michele Carletti