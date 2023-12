La Real Cameranese sogna una notte da capolista: ma c’è l’ostacolo Staffolo

La Real Cameranese almeno per un giorno potrebbe salire da sola in vetta alla classifica del girone B di Prima Categoria. Ma i rossoneri dovranno violare oggi un campo difficile come quello di Staffolo, Altra sfida interessante che guarda al primo posto è quella tra Sassoferrato Genga e Pietralacroce appaiate al terzo posto. Domani la capolista Filottranese ospiterà la Labor. Nel girone C Passatempese all’esame della Vigor Montecosaro, prima della classe. PRIMA CATEGORIA, 12^ giornata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Borghetto-Falconarese, Borgo Minonna-Senigallia, Castelbellino-Olimpia Marzocca, Castelleonese-Chiaravalle, Sampaolese-Montemarciano, Sassoferrato Genga-Pietralacroce (ore 15), Staffolo-Real Cameranese. Domani: Filottranese-Labor. Classifica: Filottranese 22; Real Cameranese 21; Sassoferrato Genga e Pietralacroce 20; Castelleonese 19; Montemarciano 18; Castelbellino 17; Sampaolese e Borgo Minonna 15; Staffolo e Olimpia Marzocca 14; Borghetto e Labor 13; Falconarese 9; Senigallia e Chiaravalle 5. Girone C. Oggi: Vigor Montecosaro-Passatempese, Caldarola-Portorecanati, Camerino-Elite Tolentino, Cingolana San Francesco-Settempeda, Esanatoglia-San Claudio, Folgore Castelraimondo-Montemilone Pollenza, Pinturetta-Montecassiano (ore 15), Urbis Salvia-Montecosaro. Classifica: Vigor Montecosaro 23; San Claudio 22; Setttempeda 21; Portorecanati 19; Castelraimondo 18; Montecassiano 17; Elite Tolentino e Montecosaro 15; Passatempese 13; Pinturetta e Caldarola 12; Camerino 11; CIngolana 9; Esanatoglia e Montemilone P. 8; Urbis Salvia 7.