La rinascita di Saltarelli Subito secondo a Misano

Quasi 38 anni, una vita passata a correre nei campionati italiani e non, e soprattutto un gravissimo infortunio alle spalle. Niente di tutto questo ha fermato l’infinita passione di Simone Saltarelli che nello scorso week-end a Misano Adriatico ha firmato una nuova favola della sua lunghissima carriera in moto. Al ritorno nel campionato italiano superbike, Saltarelli, senigalliese proveniente da una famiglia di motociclisti impegnata anche nella vendita di moto in una storica attività cittadina, è infatti arrivato secondo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli nella prima delle due prove, terminando invece al sesto posto la successiva. Non ci sarebbe nulla di sorprendente guardando al palmares del pilota della Honda CBR 1000, se non fosse che l’ennesimo podio della carriera è arrivato a pochi mesi (sei) da un grave infortunio, verificatosi a pochi chilometri di distanza, sul circuito di Imola. Era il mese di ottobre e Saltarelli, impegnato allora nel National Trophy, si stava giocando il titolo proprio nel Gran Premio conclusivo della stagione, quando finì rovinosamente a terra alla curva del Tamburello, fatale nel 1994 al grande Ayrton Senna, poiché coinvolto in una bruttissima caduta, senza alcuna responsabilità. Niente titolo, ma soprattutto da quel momento tanto ospedale e pazienza nella riabilitazione: tra spalle lussate, vertebre fratturate, traumi e contusioni in varie parti del corpo, l’idea che il pilota tornasse a correre poteva sembrare peregrina. E invece già da un po’ Saltarelli si era rimesso in pista, complice l’enorme supporto arrivato dalla sua famiglia e dai suoi amici che già nel momento del ritorno a casa gli avevano confezionato una festa a sorpresa nella sua Senigallia. Ed a Misano il podio è già arrivato: risultato storico per il suo team (TCF Racing), una squadra privata mai così in alto nel campionato italiano velocità. "Un sogno che diventa realtà, una carica enorme per tutti, soprattutto per Simone", ha sottolineato l’appassionato manager Francesco Nucci, ma la gioia di Saltarelli non può che essere ancora più grande: "ho sofferto tanto da ottobre a marzo, se ripenso a quello che ho passato…", ammette senza nascondere i suoi sentimenti, aggiungendo: "nella seconda gara forse ho pagato un po’ di emozione successiva al podio in gara 1, ma sentivo anche dolore al braccio infortunato e non ho voluto forzare. Alla fine anche il sesto posto, dopo il secondo in gara 1, va bene ed è un buon risultato. Dopo una prova del campionato italiano, sono quinto in classifica. Se guardo all’ultimo inverno, provo una gioia immensa: è un momento fantastico per me e il team".

Andrea Pongetti