La Ristopro a Piacenza, derby per la Goldengas Ancona e Jesi in discesa

Settima giornata di ritorno in serie B girone C con la General Contractor Jesi impegnata in casa, mentre Ristopro Fabriano, Luciana Mosconi Ancona e Goldengas Senigallia sono in trasferta. Si gioca alle 18. Derby per la Goldengas Senigallia a Castelraimondo contro la Vigor Matelica. Reduce da un soffertissimo successo interno contro la Computer Gross Empoli il quintetto senigalliese cerca la svolta anche lontano dal proprio impianto, dove il successo manca dall’exploit di Imola contro la Virtus. Era l’inizio del mese di dicembre 2022 e nella Goldengas giocava (e segnava) ancora Santucci, quel giorno alla sua ultima partita in biancorosso prima di un serio problema di salute ora completamente risolto: non ci sarà, così come il suo sostituto Giannini, anch’egli infortunato. Match cruciale pure per il Matelica, che ha 8 punti in meno ma ha vinto tre delle ultime cinque partite ed ora vede concreta la possibilità di agganciare il dodicesimo posto, l’ultimo che consente l’accesso agli spareggi per la futura B Elite.

La più in alto in classifica delle squadre della provincia, la Ristopro Fabriano, terza con 30 punti, è attesa invece da un match da quartieri alti sul parquet del Piacenza, che è quarto, pur ben distanziato, a quota 22. Un ulteriore successo avvicinerebbe ancor più il quintetto di coach Aniello a un piazzamento finale ai primi quattro posti, mai come quest’anno importante: non solo infatti soltanto le prime quattro squadre del girone, e non più le prime otto come fino alla scorsa stagione, saranno ammesse ai play-off per la serie A2 ma soprattutto chiudere ai primi quattro posti assicurerebbe quantomeno il diritto di essere nel 2023-24 nel nuovo torneo nazionale serie B Elite, senza l’obbligo di passare tra le forche caudine di un turno unico di spareggio al meglio delle 5 partite, nel quale vanno i club dal quinto al dodicesimo posto.

Il quarto posto diventa l’obiettivo anche per la General Contractor Jesi, unica a giocare in casa: dopo i movimenti di mercato (dentro Calabrese e Varaschin, via Rocchi), Jesi ha sulla carta l’impegno più abbordabile possibile ospitando al PalaTriccoli i Tigers Romagna: i romagnoli, fino allo scorso anno di stanza a Cesena ma quest’anno a Cervia, hanno cambiato allenatore nel corso della stagione, stravolgendo il roster, ma pur non essendo più il materasso di inizio torneo continuano a perdere e hanno soltanto 4 punti in classifica. Obiettivo quarto posto pure per la Luciana Mosconi Ancona che sale in Toscana a San Miniato: reduce da quattro sconfitte consecutive, urgente una inversione di marcia sul parquet di una squadra che, dopo la brillante stagione scorsa, in questo torneo sta mostrando notevoli difficoltà ed occupa a fatica a un posto tra le prime dodici. Ancona non può permettersi un ulteriore passo falso se vuole rimanere agganciata al treno delle prime. Tutte le partite della giornata odierna in diretta come sempre in streaming per i soli abbonati del canale LnP Pass.

Andrea Pongetti