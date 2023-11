La Ristopro alza la voce. Soffre e poi stende Imola

RISTOPRO FABRIANO

79

VIRTUS IMOLA

57

FABRIANO: Centanni 19, Stanic 12, Gnecchi 2, Rapini 2, Bedin 7, Romagnoli, Bandini 5, Rapetti, Carsetti, Negri 5, Granic 22, Giombini 5. All. Grandi

IMOLA: Masciarelli 8, Aglio 5, Morara 5, Magagnoli 5, Morina, Chiappelli 11, Alberti 3, Barattini 7, Balciunas 9, Ohenhen 4, Vannini ne. All. Regazzi

Arbitri: Settepanella di Roseto e Marianetti di S.Giovanni Teatino

Parziali: 14-20, 40-29, 61-38

Note - Tiri liberi: Fabriano 1217, Imola 57. Tiri da due: 2035, 1133. Tiri da tre: 921, 1034. Rimbalzi: 42 (off. 7), 33 (off. 10). Assist: 14, 10. Uscito per 5 falli Giombini. Spettatori 700

La Ristopro vince ancora al PalaChemiba regolando la Virtus Imola 79-57. Dopo lo strepitoso successo contro Faenza di domenica, i ragazzi di Grandi giocano una buona gara anche contro i gialloneri vincono dopo due quarti e mezzo, quando è a +23. Qualche sofferenza iniziale per Fabriano contro una Virtus in vena, che approfitta di una Ristopro poco fluida in attacco per andare al comando della partita con i canestri di Barattini e di Balciunas, poi Magangoli realizza il massimo vantaggio e costringere Grandi al timeout sul 7-14 al 7’ con un break aperto degli ospiti di 0-9.

Stanic prova a ricucire ma, proprio sul finire della prima frazione, arriva una doppia ingenuità di Giombini: fallo in attacco e poi fallo tecnico per proteste, con l’ala che arriva già a quota tre penalità dopo 9’, e la Virtus che può di nuovo allungare con la tripla a fil di sirena di Balciunas.

Lo scenario cambia al rientro sul parquet, con una Fabriano molto più decisa che aziona con costanza un incontenibile Granic, autore di 12 punti nella sola seconda frazione: il croato e Centanni sono i protagonisti del parziale di 12-0 che cambia il volto al match (26-20 al 14’). Imola si smarrisce in attacco, mentre la Ristopro trova fiducia progressivamente perché Granic continua a farla volare in attacco sbagliando un solo tiro nei primi 20’ e Centanni ritocca il massimo vantaggio sul 40-27.

Nella terza frazione viene scavato il solco definitivo dai padroni di casa: il break di 15-0 costruito dal trio Centanni-Bedin-Granic allontana la Virtus Imola sul 58-35 dopo 28’. Coach Grandi può così gestire le risorse fisiche nell’ultima frazione, tenendo a riposo i senatori Stanic e Negri e dando spazio ai giovani fabrianesi Romagnoli e Carsetti, mentre la vittoria non torna più in discussione.

Angelo Campioni