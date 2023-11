La Ristopro aspetta Imola: "Gara molto impegnativa"

La Ristopro cancella la disfatta di Ozzano con una magnifica prova in attacco con uno Stanic (20 p., 11 assist) in grande crescita in regia, con Granic (MVP della serata) che dopo un inizio un po’ stentato sta volando sia in attacco (24 punti) che in difesa (11 rimbalzi), con Centanni (20 p.) che nella ripresa cancella un primo tempo un po’ in ombra andando a realizzare i canestri della rimonta e Bedin (13 punti e 7 rimbalzi) che nonostante qualche acciacco di troppo è sceso sul parquet disputando anche lui una buona gara. Bene anche Gnecchi in grande crescita fra punti (9), rimbalzi 5, stoppate (2) e Bandini decisivo nell’ultimo periodo. Una vittoria impensabile alla vigilia, ma dopo una prima parte complicata alla fine i ragazzi di Grandi battono gli avversari per 100 a 83. Questa sera con inizio alle ore 18 Fabriano nel turno infrasettimanale sarà impegnato di nuovo di fronte al pubblico amico per affrontare la Virtus Imola e soprattutto per continuare a vincere e rimanere a stretto contatto con le prime. "Prima di tutto – afferma coach Federico Grandi – voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno reagito nel migliore dei modi alla brutta sconfitta di sabato scorso a Ozzano. Abbiamo giocato una partita di grande energia, vincendo la sfida a rimbalzo contro una squadra molto fisica come Faenza e producendo 54 punti in area. Ma oltre alla grande energia abbiamo anche messo qualità in campo, leggendo bene le situazioni che ci ha proposto, e abbiamo giocato di squadra chiudendo con 24 assist. Tutti hanno dato il loro contributo". "Adesso – continua l’allenatore – dobbiamo cercare di recuperare più in fretta possibile le energie sia fisiche che mentali perché domani (oggi, ndr) ci aspetta un’altra partita molto impegnativa contro la Virtus Imola. Loro sono una squadra profonda, che ruota a 9-10 giocatori e che può schierare quintetti molto fisici. Sono una squadra molto tattica, sia in attacco dove hanno parecchi set sia in difesa dove alternano difesa a uomo e a zona. Con poco tempo a disposizione dobbiamo lavorare sui nostri principi e provare a fare qualche adattamento". "Per quanto riguarda i singoli – conclude Grandi – dovremmo fare grande attenzione alla coppia ex Ozzano Barattini-Chiappelli che sono i registi della squadra e ai due maggiori finalizzatori che sono Balciunas e Masciarelli".

Angelo Campioni